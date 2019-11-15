На Кубани рассказали, как похоронят убитую историком аспирантку Ещенко

Церемония назначена на 16 ноября

Анастасию Ещенко похоронят в ее родной станице в Краснодарском крае. Похороны пройдут 16 ноября, отпевание назначено на 11 часов.

Как сообщил председатель квартального комитета станицы Старовеличковской Евгений Тарасенко, скоро туда прибудут родители Анастасии, которые сопровождают гроб с телом.

"На каком кладбище, мы не знаем. Я сейчас с Олегом Ивановичем разговаривал, он говорит: дождемся приезда… После отпевания будут похороны в нашей станице", - сказал Тарасенко. По его словам, информацию ему подтвердили в школе, где училась Анастасия.

Анастасия Ещенко – аспирантка СПбГУ. 7 ноября ее застрелил любовник – профессор того же университета, историк Олег Соколов. Позже он пытался избавиться от тела, расчленив его. Однако убийцу задержали с рюкзаком, в котором нашли отрубленные женские руки и пистолет. Суд оставил доцента под арестом на 2 месяца.