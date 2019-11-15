ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Тело зверски убитой женщины нашли в парке на востоке Москвы

13:17
  • пятница
  • 15 ноября 2019

Жертве нанесли десяток ударов ножом

Тело женщины обнаружено минувшим вечером в парке "Лосиный остров" на востоке Москвы. Убийца нанес своей жертве с десяток ударов ножом.
В духе лихих 90-х: двойное убийство в Москве

"Тело 45-летней женщины, которой неизвестный нанес больше 10 ударов ножом, было найдено вечером 14 ноября в парке "Лосиный остров",  - приводит слова представителя правоохранительных органов столицы агентство РИА Новости.

Как сообщили в пресс-службе столичного главка СК России, следствие выясняет все обстоятельства и разыскивает преступника. Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".

Читайте также:
Новости по теме
Нож в руке
Нож в руке
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.