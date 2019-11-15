Тело зверски убитой женщины нашли в парке на востоке Москвы

Жертве нанесли десяток ударов ножом

Тело женщины обнаружено минувшим вечером в парке "Лосиный остров" на востоке Москвы. Убийца нанес своей жертве с десяток ударов ножом.

"Тело 45-летней женщины, которой неизвестный нанес больше 10 ударов ножом, было найдено вечером 14 ноября в парке "Лосиный остров", - приводит слова представителя правоохранительных органов столицы агентство РИА Новости.

Как сообщили в пресс-службе столичного главка СК России, следствие выясняет все обстоятельства и разыскивает преступника. Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".