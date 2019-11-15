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Россиян напугали запретом на посуточную аренду квартир. Но это не так

13:42
  • пятница
  • 15 ноября 2019

Правительство лишь внесло в подзаконный акт запрет на размещение в квартирах гостиниц

Российские СМИ в пятницу напугали россиян новостью о запрете в стране посуточной аренды квартир. Журналисты ссылались на постановление правительства, в котором якобы содержится ограничение на сдачу жилья в наем на короткий срок.

Однако в документе о запрете речи не идет. Постановление правительства лишь приводит Правила пользования жилыми помещениями в соответствие с поправками в Жилищный кодекс о работе хостелов. В документе говорится, что в жилом помещении не допускается размещение промышленных производств, миссионерская деятельность и оказание гостиничных услуг.

Как объяснил РИА Новости ответственный секретарь экспертного совета комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Павел Склянчук, запрет на посуточную аренду невозможен, поскольку нарушает права граждан. Согласно Гражданскому кодексу, россияне вольны распоряжаться имуществом по своему усмотрению. При сдаче квартиры в аренду собственники лишь должны отражать доход в налоговой декларации, в том время как для оказания гостиничных услуг обязаны зарегистрировать объект как средство размещения.

Кроме того, под запрет не попадает и использование жилых помещений для профессиональной деятельности, например, оказания репетиторских или юридических услуг.

"Акт правительства устанавливает, что пользование жилыми помещениями допускается с учетом соблюдения прав и законных интересов соседей, требований пожарной безопасности, санитарно-гигиенических, экологических и иных требований законодательства", - заключил Склянчук.

В свою очередь, адвокат "Лиги хостелов" Галина Петровская добавила, что речи о запрете краткосрочной аренды не идет, поскольку это не является гостиничной деятельностью. Эта сфера регулируется  отдельным постановлением правительства, тогда как вопросы жилья — главой 35 Гражданского кодекса.

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