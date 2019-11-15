Известную певицу и ее маму нашли мертвыми

Они несколько месяцев не выходили на связь

В квартире в Северном Медведкове обнаружили тела экс-солистки рок-группы "Маневры" Надиры Садыковой и ее матери.

Как сообщает kp.ru, трупы женщин обнаружили в пятницу, 15 ноября. Они пролежали в ванной комнате больше месяца и уже давно начали разлагаться. Причина смерти женщин устанавливается.

44-летняя Надира Садыкова и ее 67-летняя мать несколько месяцев не выходили на связь с родными и близкими. Сотрудники МЧС вскрыли дверь в их квартиру по просьбе брата пенсионерки. Последний раз он видел родственниц в апреле, на звонки они не отвечали. По словам соседей, мать Садыковой выходила из квартиры в июле.

Отметим, что Надира Садыкова, в узких кругах известная как Нади, выступала вокалисткой в группе "Маневры", образованной в Троицке. Песни рокеров звучали в эфире "Нашего Радио".