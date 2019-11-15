Не считала отцом: отчим рассказал, за что убил пятилетнюю девочку

Мужчина постоянно устраивал скандалы

Признавшийся в убийстве своей падчерицы житель Крыма объяснил следствию причины, побудившие его к преступлению. По его словам, девочка так и не признала в нем отца и не слушалась. Это приводило отчима в бешенство, во время одного из таких припадков он и задушил ребенка.

В администрации села Кропоткино и в детском саду заявляют, что семья была у них на хорошем счету. В то же время, соседи называют мужчину неадекватным. Ребенок часто прибегал к ним в поисках защиты от отчима Александра.

"Папа у нее неадекватный. Постоянно оттуда доносятся крики, визги, детский плач", — приводит рассказа соседки "Вести Крым".

Мужчина задушил падчерицу 12 ноября. Тело он вывез из дома и закопал, после чего с родным сыном попытался бежать на Украину. Однако их не выпустили пограничники, поскольку не было согласия на вывоз ребенка. По данным kp.ru, мать девочки давно уехала на заработки в Китай.

Отчима, объявившего о пропаже ребенка, в конце концов задержали. Мужчина вскоре дал признательные показания и указал место захоронения.