"Показала свою невероятную незаурядность": Дибров о разводе с молодой женой

В какой-то момент девушка "как следует ушла"

С третьей женой телеведущий Дмитрий Дибров прожил не больше года, а все из-за взрывного, "казачьего" характера супруги.

Дибров связал себя узами брака с уроженкой Ростова-на-Дону Александрой Шевченко в марте 2008 года, на тот момент ей было 23 года. По воспоминаниям Диброва, это была любовь, ломающая все прежние устои - молодая девушка вскружила голову и выключила разум. Однако уже тогда Дмитрий понимал, что создать полноценную семью с Сашей не получится – уж больно они были разными.

Шевченко была взрывной и импульсивной девушкой. Всякий раз во время ссор она порывалась уйти из дома, но каждый раз возвращалась. Однако в январе 2009 года она не пришла обратно.

"У нее была такая манера уходить, этим самым она показывала свою невероятную незаурядность, избыток вкуса, независимость. Ну она же из Ростова. Ну, ребята, это ж все-таки казачьи фокусы. И вот в один прекрасный момент она так, как следует, ушла. Ну что ж поделаешь", - рассказал Дибров в программе Киры Прошутинской "Он и Она" на канале "ТВ Центр".

Жить долго без женской ласки Дмитрий не смог и поэтому спустя два месяца после ухода Саши женился на Полине Наградовой, за которой ухаживал несколько лет. В неполные 20 лет девушка стала, по признанию самого Дмитрия, лучиком света, заполняющем все вокруг. Полина подарила троих детей, а Дмитрий всячески балует ее и ограждает от бытовых хлопот.

Вы скажете: "Что это ты балуешь чертовку? <…> Да. Никогда не хотел жить с прачкой и кухаркой. Вот она у меня не прачка и не кухарка", - заметил Дибров.

Ранее Дмитрий Дибров рассказал, что брак с молодой красавицей стал для него вызовом.

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