Опубликовано видео допроса убийцы пятилетней девочки в Крыму

Отчим уверяет, что раскаялся в содеянном

Следственный комитет России опубликовал видео допроса отчима пятилетней девочки, пропавшей в Крыму 12 ноября. Мужчина признался, что убил падчерицу и указал место, где закопал тело.

На кадрах видно, как мужчина руками раскапывает холм сухой земли, из-под комьев появляется край розовой одежды. Следователь спрашивает подозреваемого, чья это куртка, мужчина отвечает, что она принадлежит его падчерице.

Далее на видео – кадры допроса. Мужчина держится спокойно и бодро, с готовностью отвечает на вопросы следователей. Он рассказал, что после того, как задушил девочку, вынес ее тело из дома на руках – ни во что его не заворачивая. И в машине просто усадил на заднее сиденье

"Положил?", - переспрашивает следователь. "Нет, посадил на сиденье", - объясняет, жестикулируя, отчим.

Следователи интересуются, где в это время был родной сын Александра. Тот отвечает, что мальчик был постоянно рядом, и поехал с отцом, усевшись на переднее сиденье.

Ранее мужчина рассказал, что убил девочку за ее непослушание – она не признавала в нем отца.