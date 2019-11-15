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Опубликовано видео допроса убийцы пятилетней девочки в Крыму

14:41
  • пятница
  • 15 ноября 2019

Отчим уверяет, что раскаялся в содеянном

Следственный комитет России опубликовал видео допроса отчима пятилетней девочки, пропавшей в Крыму 12 ноября. Мужчина признался, что убил падчерицу и указал место, где закопал тело.
Не считала отцом: отчим рассказал, за что убил пятилетнюю девочку

На кадрах видно, как мужчина руками раскапывает холм сухой земли, из-под комьев появляется край розовой одежды. Следователь спрашивает подозреваемого, чья это куртка, мужчина отвечает, что она принадлежит его падчерице.

Далее на видео – кадры допроса. Мужчина держится спокойно и бодро, с готовностью отвечает на вопросы следователей. Он рассказал, что после того, как задушил девочку, вынес ее тело из дома на руках – ни во что его не заворачивая. И в машине просто усадил на заднее сиденье

"Положил?", - переспрашивает следователь. "Нет, посадил на сиденье", - объясняет, жестикулируя, отчим.

Следователи интересуются, где в это время был родной сын Александра. Тот отвечает, что мальчик был постоянно рядом, и поехал с отцом, усевшись на переднее сиденье.

Ранее мужчина рассказал, что убил девочку за ее непослушание – она не признавала в нем отца.

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