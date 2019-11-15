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Пригожин вызвался поехать на "Евровидение" вместо Бузовой

15:04
  • пятница
  • 15 ноября 2019

За него россиянам краснеть не придется

Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин оценил перспективы участия Ольги Бузовой в песенном конкурсе "Евровидение". Шутки ради он вызвался сам выступить на шоу, чтобы "не было стыдно". 
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Пригожин заявил, что никто не может запретить певице и телеведущей Ольге Бузовой поехать на "Евровидение". Если у нее есть желание, то почему бы ей и не выступить. 

"Там и похуже люди бывали, - сказал Пригожин НСН. - Может быть, она подтянется за это время, чувство ритма у нее есть. Если бы можно было петь под фонограмму или кто-то ей будет в уши напевать, чтобы она ноту выловила, то было бы неплохо. А так у нее не всегда получается попадать в ноты". 

По мнению продюсера, сейчас на "Евровидение" едут не столько талантливые певцы, сколько яркие шоумены. Современная музыкальная индустрия превратилась во фрик-шоу, уверен Пригожин. 

"Именно фрик-шоу собирает залы. Мне вообще кажется, что у нас всего 2% населения обладает хорошим слухом, судя по тому, сколько немузыкальных людей стоит на сцене. Люди сейчас идут смотреть не на артиста, а на репертуар, который "выстреливает", - рассказал Иосиф Пригожин. 

Ранее на концерте в Москве Ольга Бузова заявила: "Следующую песню на английском я спою на "Евровидении". После этого она исполнила англоязычную версию своего хита "Мало половин". 

В октябре пиар-директор артистки опроверг информацию о том, что Бузову пригласили поехать на шоу в Роттердам в 2020 году. 

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