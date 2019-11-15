Когда в Москве выпадет снег?

Прогноз синоптиков

Устойчивого снежного покрова в Москве и области не будет еще как минимум до конца месяца.

Все дело в том, что над регионом господствует антициклон, который вызывает дефицит осадков, сообщил РИА Новости руководитель ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин. Первый снег начнется в конце следующей недели, но долго не пролежит.

По данным на середину ноября, в Москве выпало чуть меньше 50% осадкой от месячной нормы. По прогнозам синоптиков, за месяц дефицит осадков будет зафиксирован на отметке ¾ от нормы.