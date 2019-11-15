Украинскую королеву красоты не пустили в США

Модели не дали визу

Победительнице национального этапа конкурса "Мисс Вселенная" на Украине Анастасии Субботе отказали в получении американской визы.

Как рассказала председатель оргкомитета национального этапа конкурса Анна Филимонова, 14 ноября Настя, в совершенстве владеющая английским языком, прошла собеседование в американском посольстве и сдала весь пакет необходимых документов. Однако сотрудник посольства сказал, что эти документы ранее уже подавались на получение визы и поставил отказ.

Филимонова обратилась к временному поверенному в делах США на Украине Уильяму Тейлору с просьбой разобраться в ситуации, сообщает "Экспресс-газета".

"Я не хочу верить, что причиной отказа послужили какие-либо другие вопросы, помимо большой рабочей нагрузки на сотрудника, который не уделил дополнительного времени нашей участнице", - заявила представительница конкурса красоты.

Конкурс "Мисс Вселенная" пройдет с 28 ноября по 8 декабря в Атланте. Россию будет представлять Алина Санько из Азова.