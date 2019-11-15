Россия оценила угрозы США Египту из-за контракта на Су-35

Вашингтон использует санкции для продвижения своих интересов

Вашингтон использует санкции для продвижения собственных экономических и геополитических интересов. Это относится и к ситуации с Египтом, которому американцы угрожают из-за контракта с Россией на покупку Су-35, уверен первый зампред комитета Госдумы по обороне Андрей Красов.

Парламентарий отметил, что подобные меры принимаются в отношении тех стран, которые проводят независимую внешнюю политику. Кроме того, США, используя санкции, продвигают свою продукцию – такая "добросовестная" конкуренция по-американски.

"Санкции, цветные революции, смена законно избранных правительств — это для того, чтобы формировать те правительства, которые будут бессловесно смотреть в рот администрации США... США, используя кнут и пряник, пытаются недобросовестно вести конкурентную борьбу именно на рынке вооружений", - прокомментировал Красов действия Вашингтона.

Как стало известно, власти Египта получили письмо, подписанное руководством Пентагона и госдепартамента США. В послании Каир предупреждали, что против него введут санкции, если сделка с Россией на поставку истребителей Су-35 не будет расторгнута.

СМИ сообщали о контракте Каира с Москвой весной этого года, однако официального подтверждения этой информации пока не было. По некоторым данным, речь идет о поставке двух десятков боевых машин на сумму в 2 миллиарда долларов.