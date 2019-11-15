Рудковскую обвинили в разрушении брака с Плющенко

Апогей семейного конфликта наступит весной

Финалист 18-го сезона "Битвы экстрасенсов" Александр Кинжинов заявил, что продюсер Яна Рудковская и фигурист Евгений Плющенко смогут преодолеть трудности в отношениях.

По словам таролога Кинжинова, в семье Рудковской и Плющенко наступил кризис. Накопилось слишком много проблем. В частности, продюсер не может зачать второго ребенка, а фигуриста раздражает, что супруга заставляет его посещать светские мероприятия и участвовать в своем новом шоу. Однако Кинжинов уверен, что уже к весне пара покончит с разногласиями.

"На данный момент у Яны накопилось очень много работы. Она в принципе трудоголик и пахарь по жизни, но в этот раз это попытка убежать от проблем. Все это ее немного надломит, но это никак не повлияет на отношения с Плющенко. Их брак не идеальный, и, как у всех, есть место и ссорам, и любви. У них есть дух соперничества между собой, даже на ТВ, но и с этим они справятся", - цитирует таролога Teleprogramma.pro.

Напомним, Рудковская была замужем три раза. От предыдущих отношений у нее остались сыновья Андрей и Николай. У Плющенко есть сын Егор от первого брака. Яна и Евгений воспитывают общего сына Александра.