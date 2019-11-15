В Москве пропала мать актера Александра Носика

Артистка Мария Стерникова страдает от неизлечимой болезни

В Москве без вести пропала 75-летняя актриса Мария Стерникова. В настоящее время поисками артистки занимаются волонтеры и полиция, рассказал ее сын, актер Александр Носик.

Накануне женщина отправилась на прогулку вместе с помощницей и собакой. Однако сиделка на несколько минут отвлеклась на пса, а когда обернулась к Стерниковой, она уже пропала.

Как пишет телеграм-канал Mash, Стерникова страдает болезнью Альцгеймера. В день исчезновения с собой у актрисы не было мобильного телефона.

Стерникова родилась в 1944 году. Она работала в московском Малом академическом театре. Снималась она и в кино: зрители запомнили ее по фильмам "Нежность", "С любимыми не расставайтесь". Стерникова - мать известного актера Александра Носика.

В 2017 году актриса пропала по дороге в церковь. Тогда ее удалось найти.

Видео: смотрите выпуск программы "Мой герой" с актером Александром Носиком

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