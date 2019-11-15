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Польша нашла замену российскому газу

15:48
  • пятница
  • 15 ноября 2019

Поляков "подсадили на иглу" американского СПГ

Российский газ Польше не нужен, она без него прекрасно обойдется, уверен глава польской нефтегазовой компании PGNiG Петр Вожняк. Контракт с "Газпромом" заканчивается в 2022 году, и продлять его поляки не намерены.
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Вожняк рассказал, как его компания будет удовлетворять растущий спрос на голубое топливо внутри страны. По его словам, это сжиженный газ и собственная добыча в Северном море.

"Мы заранее позаботились о том, чтобы иметь контракты в объеме внутреннего спроса и даже более этого спроса… Главными партнерами являются не только Соединенные Штаты, но и Катар. В последнее время мы также много покупаем СПГ из Норвегии", - рассказал глава PGNiG.

Кроме того, по словам Вожняка, Польша уже четыре покупает месторождения в Северном море. Он подчеркнул, что у его компании есть 26 концессий. Часть из них уже производит газ, другая часть – в процессе строительства.

Вожняк подсчитал, что портфель СПГ и производство в Северном море вкупе даст около 4 миллиардов кубометров. Это, уверен глава компании, заменит контракт с "Газпромом".

У компании PGNiG уже заключено несколько долгосрочных контрактов на поставку СПГ из США. О цене на этот газ ее руководитель говорить не стал.

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