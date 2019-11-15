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"Я всегда боялась": опубликована леденящая душу переписка убитой аспирантки об историке

16:21
  • пятница
  • 15 ноября 2019

Девушку терзали сомнения

Соседка по комнате в общежитии Евгения Лукьянова, с которой убитая Анастасия Ещенко прожила с 2014 по 2016 годы, опубликовала часть переписки об Олеге Соколове.
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Девушка уверена, что Настя любила преподавателя чистой и искренней любовью. Соколов умел быть обходительным и романтичным. Не чужд он был спонтанных поездок: в 2017 году пара сорвалась в Прагу на несколько дней. в декабре того же года он исполнил Настину детскую мечту - сводил на балет "Щелкунчик".

"Она рассказывала, обнимая плюшевого медведя, как они с Соколовым бултыхали ногами в Неве и как он бежал к ней, а с ноги у него слетел ботинок", - поделилась подруга Насти.

Но, несмотря на идиллию, Настю терзали внутренние сомнения. Ради Соколова она сменила тему научных интересов: изначально девушка исследовала начало XX века, а затем ради Олега занялась наполеоновской Францией, пишет "Московский комсомолец".

 "Я стараюсь, я не бросила начало XX века, стараюсь себя не забивать. От этого ни мне, ни ему не хорошо. Да и просто разговоров не хватает, простых и чистых <...> Я всегда боялась в этом открыто признаться, сейчас я стараюсь это исправить и делать то, что я хочу", - писала Настя.

Об отношениях Насти и преподавателя не знали ее родители. Несмотря на то, что они жили вместе уже пять лет, Соколов считал, что рано об этом говорить. Не нравилось девушке и то, что Соколов, сожительствуя с ней, не развелся с женой и не разрешал видиться с его детьми. Он будто бы прятал Настю от семьи. Новый год они встречали порознь.

"Я дома, я решила, что ему будет лучше праздники с детьми. Хотя это очень больно, но, кажется, правильно", - рассказывала Настя Евгении.

Ещенко была очень умной девушкой, всегда докапывалась до сути. Она хорошо разбиралась в живописи, любила театр, балет, поэзию, музыку и фотографию. От всех остальных ее отличали сила духа и сопереживание. Жила она скромно: сама себе готовила и пропадала на весь день в архивах и библиотеках. Очень радовалась, когда ей удавалось прожить на восемь тысяч рублей в месяц, вспоминает Лукьянова.

Евгения  уверена, что, если бы Настя знала о том, что Олег Валерьевич был причастен к смерти человека – он не спас матроса с тонущего бутафорского корабля – возможно, она сейчас была бы жива. У Насти было обостренное чувство справедливости, оно не позволило бы ей продолжать такие отношения.

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