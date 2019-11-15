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Умер оскароносный продюсер "Списка Шиндлера" и "Ганнибала"

16:09
  • пятница
  • 15 ноября 2019

На старости лет он вернулся из США на родину

Продюсер Бранко Лустиг, получивший "Оскар" за фильмы "Список Шиндлера" и "Ганнибал", скончался на 88 году жизни. 
Умерла 13-летняя актриса из фильма "Светская жизнь"

О смерти Лустига сообщается на сайте еврейского кинофестиваля The Festival of Tolerance, чьим почетным президентом он являлся. Продюсер умер в хорватском городе Загреб. Причина смерти пока не называется. 

Бранко Лустиг прожил невероятно насыщенную жизнь. Он родился в хорватском городе Осиек. Во время Второй мировой войны побывал в двух концлагерях - в Освенциме и Берген-Бельзене. Лустиг чудом остался жив.

Он работала сначала в качестве актера, потом стал режиссером и продюсером. Он приложил руку к созданию более 100 фильмов, среди которых "Выбор Софи", "Жестяной барабан", "Список Шиндлера", "Гладиатор" и "Ганнибал". 

В 80-е годы Бранко Лустиг переехал в Лос-Анджелес, а около 30 лет спустя вернулся в Загреб. "Честно говоря, я вернулся, чтобы умереть", - признавался продюсер. 

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