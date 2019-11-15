Умер оскароносный продюсер "Списка Шиндлера" и "Ганнибала"

На старости лет он вернулся из США на родину

Продюсер Бранко Лустиг, получивший "Оскар" за фильмы "Список Шиндлера" и "Ганнибал", скончался на 88 году жизни.

О смерти Лустига сообщается на сайте еврейского кинофестиваля The Festival of Tolerance, чьим почетным президентом он являлся. Продюсер умер в хорватском городе Загреб. Причина смерти пока не называется.

Бранко Лустиг прожил невероятно насыщенную жизнь. Он родился в хорватском городе Осиек. Во время Второй мировой войны побывал в двух концлагерях - в Освенциме и Берген-Бельзене. Лустиг чудом остался жив.

Он работала сначала в качестве актера, потом стал режиссером и продюсером. Он приложил руку к созданию более 100 фильмов, среди которых "Выбор Софи", "Жестяной барабан", "Список Шиндлера", "Гладиатор" и "Ганнибал".

В 80-е годы Бранко Лустиг переехал в Лос-Анджелес, а около 30 лет спустя вернулся в Загреб. "Честно говоря, я вернулся, чтобы умереть", - признавался продюсер.