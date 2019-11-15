Редкое зрелище: полет крупного метеорита попал на видео

Очевидцы рассказали о мощном взрыве

Полет яркого метеорита могли наблюдать жители города Сент-Луис в американском штате Миссури. Специалисты связали падение космического гостя с ежегодным метеоритным дождем Северных Таврид - пик звездопада приходится на 11 ноября. Тем не менее, вспышки такой силы –большая редкость.

Все произошло в 20:55 по местному времени. Были очевидцы, которым удалось снять потрясающее зрелище. Шоу попало также на камеры системы безопасности города. Один из жителей города опубликовал видео огненного шара в Twitter.