"Дуньте в крысу": российский ученый нашел революционный способ борьбы с раком

Выявить заболевание на ранней стадии помогут грызуны
Онкологические и инфекционные заболевания можно диагностировать на ранних стадиях с помощью крыс, уверен российский ученый Петр Косенко. Исследователь считает, что нашел революционный способ определения болезней у человека.
Доктор биологических наук из Великого Новгорода предлагает анализировать зарождение инфекции с помощью грызунов. Как объяснил ученый Life, "есть болезни, которые сопровождаются неким букетом органических веществ".
Косенко сообщил, что в мозг крысы вживляются специальные датчики, которые и распознают начало заражения. Чтобы система сработала, к грызуну нужно подвести трубку, в которую пациент будет выдыхать.
Ранее ученые из Университета Джонса Хопкинса в Балтиморе создали препарат, который предотвращает возникновение рака.