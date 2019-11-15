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"Дуньте в крысу": российский ученый нашел революционный способ борьбы с раком

16:09
  • пятница
  • 15 ноября 2019

Выявить заболевание на ранней стадии помогут грызуны

Онкологические и инфекционные заболевания можно диагностировать на ранних стадиях с помощью крыс, уверен российский ученый Петр Косенко. Исследователь считает, что нашел революционный способ определения болезней у человека.

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Доктор биологических наук из Великого Новгорода предлагает анализировать зарождение инфекции с помощью грызунов. Как объяснил ученый Life, "есть болезни, которые сопровождаются неким букетом органических веществ".

Косенко сообщил, что в мозг крысы вживляются специальные датчики, которые и распознают начало заражения. Чтобы система сработала, к грызуну нужно подвести трубку, в которую пациент будет выдыхать.

Ранее ученые из Университета Джонса Хопкинса в Балтиморе создали препарат, который предотвращает возникновение рака.

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