Россия выдала Норвегии шпиона Берга

Он собирал данные о российских подлодках

Норвежец Фруде Берг, осужденный в России за шпионаж, передан властям Норвегии. Об этом сообщили в офисе премьер-министра страны.

Берг был доставлен в посольство Норвегии в Литве, говорится на сайте правительства страны. Пресс-служба президента Литвы подтвердила эту информацию.

"Два гражданина Литвы и гражданин Норвегии переданы Литве в рамках обмена осужденными за разведывательную деятельность лицами", - сказано в сообщении. В Вильнюсе добавили, что помилованные россияне уже вернулись на родину.

Ранее в пятницу стало известно, что президент Литвы Гитанас Науседа помиловал двух граждан России, осужденных за шпионаж в 2017 году. Речь идет о Николае Филипченко и Сергее Моисеенко. Глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин заявил, что Москва ответит зеркально на это решение.

СМИ сообщали, что Россия может помиловать граждан Литвы Евгениюса Матайтиса и Аристидаса Тамошайтиса. Они были осуждены в 2016 году. Кроме того, допускалось и помилование Фруде Берга. В российском МИД заявили, что допускают такую возможность.

Фруде Берг в 2019 году получил 14 лет колонии строгого режима за шпионаж в пользу разведки Норвегии. По версии следствия, он собирал информацию об атомных подлодках ВМФ России. Его задержали при получении секретной информации от сотрудника одного из оборонных предприятий. Информатор действовал под контролем спецслужб.