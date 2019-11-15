Собянин поручил ускорить открытие нового детского сада в районе Северный

Здание строят с 2015 года

В этом году в Москве возведено около 40 учебных заведений. Об этом рассказал Мэр Москвы в ходе осмотра детского сада в столичном районе Северный. Дошкольное учреждение строят по индивидуальному проекту. Трёхэтажное здание будет отвечать всем современным требованиям комфорта и безопасности. Здесь создадут ясельные группы, также будут работать группы для детей постарше. Есть специальные музыкальные и спортивные классы. Особое внимание уделили доступной среде для детей с ограниченным возможностями.

Яркий и оригинальный детский сад с витражными окнами построили по индивидуальному проекту. В каждой группе есть своя раздевалка, игровая и буфет. Все пространство и мебель легко трансформируются.

"Если здесь тихий час, то тогда перегородка позволяет закрыть пространство, мы отделяем две комнаты друг от друга и у ребят появляется пространство, где они отдыхают. А когда им нужно большое пространство для игры, мы открываем, и перед ребятами появляется очень удобное трансформируемое пространство, где они могут заниматься разными активностями. Мебель очень легко двигается, трансформируемая", - говорит директор школы №709 Владимир Дружинин.

В комнате для дополнительных занятий будущих строителей ждет конструктор, для художников готовы мольберты. Физкультура и музыка будут проходить в отдельных классах - везде мультимедийные проекторы.

В трехэтажном детском саду будет 9 групп от трех до семи лет. Формально здание строится с 2015 года. Мэр Москвы Сергей Собянин поручил ускорить открытие.

"Надеюсь, что в ближайшие месяцы закончится строительство, оформят все необходимые документы и сад запустят. Проблема в этом районе с детскими садами решается. Один детский сад есть, но переполненный В целом, мы построили в этом году 40 школ и детских садов. Так что необходимые мероприятия, связанные с обеспечением детскими садами до 2,5 лет, мы в городе обеспечиваем. Переходим на возраст 2,4 года в следующем году. В следующем году еще снизим этот порог, чтобы можно было принимать детей меньшего возраста. В таких районах, конечно, ситуация сложная, но вы видите, тоже потихоньку решаем", - сказал Собянин.

Здание детского сада постарались максимально бережно вписать в существующий ландшафт - сохранили около 30 деревьев, которые росли на стройплощадке. Теперь здесь обустроили веранды, спортивные и игровые площадки. Два барака за забором планируют снести, на их месте появится спортивный комплекс.

Документы на сдачу детского сада обещают подписать уже в этом месяце и максимально быстро вести его в эксплуатацию.

В ближайшее время в Северном планируют открыть еще два детских сада. Район ожидают и другие перемены: мэр Москвы дал поручение в течение следующего года расселить все дома по программе реновации. Жители переедут из пятиэтажек в новые дома. А в перспективе на ближайшие годы сюда придет метро.

Наталья Тарасова, Андрей Булычев, Михаил Федоров, Андрей Талалай, Полина Кастрицкая, "ТВ Центр".