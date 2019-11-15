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"Венеция разрушена": власти в ужасе от последствий наводнения

17:55
  • пятница
  • 15 ноября 2019

Вода продолжает прибывать

Знаменитую площадь Святого Марка редко увидишь такой— никаких голубей и толп туристов, вокруг одна вода. По кадрам можно проследить, как менялся уровень за последние сутки. Сейчас площадь и её окрестности скрыты под метровым слоем воды. "Полное разрушение", - написал у себя в твиттере глава области Венето.

Пик наводнения пришелся на вторник. Но прогнозы синоптиков не утешительны. К концу дня количество выпавших осадков превысит 160 сантиметров при критических 130. Ливень будет сопровождаться мощным ветром. В городе введен режим чрезвычайного положения.

"Я вынужден закрыть площадь Святого Марка, чтобы не допустить угрозы здоровью граждан. Приказ карабинерам и полиции уже отдан", - сообщил мэр Венеции Луиджи Бруньяро. Он сокрушенно добавил, что "Венеция разрушена".

Организовано, небольшими группами полицейские выводят тех, кто всё же сумел попасть в знаменитые музеи и соборы. Базилика святого Марка затоплена. Такое было лишь шесть раз за последние 12 столетий. Спасают художественные ценности.

Владельцы кафе, ресторанов и сувенирных магазинов подсчитывают убытки. Туристов с первых этажей отелей переселяют в номера, расположенные выше. Сообщается о нескольких затонувших водных автобусах. Уже есть и первые жертвы стихии. Большая вода - лишь часть проблемы. После ее откачки остается соль из Адриатики, которая разъедает все вокруг.

Треть туристов отказались от поездок в самый романтичный город мира. У причалов пришвартованы пустые гондолы. Ущерб мэрия уже оценила в миллиард евро. Сумма не окончательная. Итальянское правительство пока выделило лишь 20 миллионов. Так называемая "высокая вода" весной и осенью в Венеции - обычное явление. Но это наводнение сильнейшее за последние полвека.

"Этого можно было избежать, если бы местные власти вовремя установили защитные барьеры от воды. К сожалению, из-за коррумпированной системы этого не произошло. По-моему, это - позор! Мы теряем бизнес, страдают произведения искусства", - заявляет местная жительница. 

Власти в ответ списывают все на глобальные процессы изменения климата и с этим трудно поспорить. Вся Центральная Европа сейчас во власти стихии. На Лазурном побережье похолодало до +2, а в Пиренеях ударили 10-градусные морозы.

Матвей Шестаков, "ТВ Центр".

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