Названы комнатные растения, способные разрушить семейное счастье

От этих цветов нужно избавиться в первую очередь

Флористы назвали домашние растения, которые не стоит держать в спальне, чтобы не испортить личную жизнь молодых пар.

В первую очередь нужно избавиться от кактусов и орхидеи фаленопсис. Кактусы считаются офисными растениями, в крайнем случае, их можно поставить дома возле компьютера, но ни в коем случае не в спальне.

"Это идет еще от фен-шуя, плюс к этому плохая ассоциация от того, что у кактуса колючая поверхность", - объяснила флорист Серафима Агеенко.

Орхидея фаленопсис способна рассорить новобрачных, поэтому лучшее место для этого цветка – гостиная, сообщает радио Sputnik.

Для спальни больше всего подойдут фиалки, герань и денежное дерево. Последнее также можно ставить на кухне, чтобы всегда были деньги на еду, добавила эксперт.