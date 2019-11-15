Мальчик из России впал в кому во время отдыха в Турции

13-летний подросток потерял сознание во время купания в бассейне

Подмосковные медики взялись за лечение 13-летнего мальчика, который едва не лишился жизни во время отдыха в Турции.

Как пишет argumenti.ru со ссылкой на Минздрав Подмосковья, ребенок потерял сознание, плавая в бассейне. Прибывшие на место медики турецкой скорой констатировали у мальчика клиническую смерть.

"Лишь благодаря грамотным действиям очевидцев и стараниям реаниматологов ребенка удалось вернуть к жизни", - сообщили в подмосковном Минздраве.

Подросток провел в турецкой больнице двое суток, после чего родители забрали его в Россию. Лечение он продолжил у ступинских врачей. Они зафиксировали у него проблемы с легким. Мальчик находится в удовлетворительном состоянии.

Ранее большой резонанс вызвала история девочки, которая умерла из-за травм, полученных во время купания в бассейне отеля в Бодруме. Руку девочки засосало в трубу бассейна.

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