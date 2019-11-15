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В 2019 году в СЗАО благоустроено более 40 га территорий

16:52
  • пятница
  • 15 ноября 2019

В том числе 16 парков

В текущем году на северо-западе столицы по программе "Мой район" благоустроено более 40 гектаров территорий, в их числе 16 парков и знаковых объектов. Об этом сообщили в пресс-службе префектуры Северо-Западного округа.

"В этом году в каждом районе округа появились новые общественные пространства с комфортными прогулочными зонами, лавочками, качелями,  фонтанами и цветниками, современными детскими и спортивными площадками", - говорится в сообщении.

Жители особенно отметили такие объекты, как парк "Пальмира" в районе Куркино, территорию новой базы для гребного слалома в районе Покровское-Стрешнево, сквер с тропой приключений и игровыми комплексами на улице Кулакова в районе Строгино.

Кроме того, в этом году в СЗАО было благоустроено 246 дворовых территорий. В районах высадили  более 250 тысяч кустарников  и 565 деревьев.

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