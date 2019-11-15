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Шопоголизм признали психическим расстройством

17:40
  • пятница
  • 15 ноября 2019

С появлением онлайн-покупок ситуация в разы усугубилась

Шопоголизм следует признать серьезным психическим расстройством, особенно компульсивные покупки в интернете.

К такому выводу пришли немецкие психиатры из Ганноверской медицинской школы. Шопоголики, совершая свою очередную покупку, испытывают эйфорию, похожую на ощущения от алкоголя или наркотиков, однако достаточно быстро их поглощает тревожность, падает самооценка, проявляются черты депрессии, пишет Comprehensive Psychiatry.

Шопоголики покупают больше товаров, чем могут себе позволить, захламляют дома и влезают в кредиты, не оставляют денег на необходимое, но не могут остановиться. В свою очередь интернет делает процесс покупки более доступным и анонимным, что существенно усугубляет ситуацию.

Международная классификация болезней, используемая психиатрами для диагностики психических отклонений, пока не включает в себя шопоголизм. Однако ученые считают, что у него есть специфические симптомы, которые дают основания характеризовать это явление как серьезное расстройство психики. Если шопоголизм войдет в классификацию, то врачи смогут более эффективно изучать его и разрабатывать методы лечения.

Шопоголизму подвержены все, вне зависимости, от расы, вероисповедания, пола или уровня образования, отметили ученые. Чтобы не попасться на его крючок, врачи советуют не ходить бесцельно по магазинам, избавиться от кредитных карт, составлять список необходимых вещей и отказаться от внеплановых покупок.

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