Опубликован пересказ разговора Трампа с Зеленским

Информацию раскрыл Белый дом

Белый дом опубликовал меморандум с пересказом апрельского разговора президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского.

В распространённом сообщении отмечается, что это не расшифровка разговора, а его пересказ. Сама беседа прошла 21 апреля. Уточняется, что Трамп беседовал из своего самолета Air Force One.

Трамп в разговоре, в частности, поздравляет Зеленского с победой на президентских выборах на Украине. В документе также указывается, что "на точность" информации может влиять "ряд факторов", включая качество телефонной связи и особенности перевода.

"Думаю, вы будете работать отлично. У меня много друзей на Украине, которые Вас знают и которым Вы нравитесь", - цитируют Трампа его помощники. Лидеры также пригласили друг друга нанести визиты в США и на Украину.

Как отмечает ТАСС, ранее в США начались публичные слушания с участием экс-посла США в Киеве Мари Йованович в рамках расследования дела об импичменте американского лидера.

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