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Украинцы задержали одного из лидеров ИГ

18:16
  • пятница
  • 15 ноября 2019

Не без помощи друзей

Служба безопасности Украины задержала одного из лидеров террористической организации "Исламское государство" (запрещена в России – прим. ред.) по прозвищу Аль Баба Шишани.

Террориста задержали возле своего частного дома в Киевской области Украины, пишет "Интерфакс". СБУ проверяет его причастность к совершению преступлений на территории Незалежной.

Операция прошла при поддержке ЦРУ США и МВД Грузии. Аль Баба Шишани имел гражданство Грузии. По данным местных СМИ, его настоящее имя - Цезарь Тохосашвили.

В 2013 году он стал заместителем военного эмира ИГИЛ Абу Умара аш-Шишани. В 2018 году боевик прибыл на Украину из Турции и занялся координацией деятельности специальных организаций ИГ "Амниятив".

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