В Сеть слили интимное фото Порошенко и Гончаренко

Нежная фотография переполошила интернет

Журналисты запечатлели момент, на котором экс-президент Украины Петр Порошенко трогательно держит за ругу своего соратника по партии "Европейская солидарность" Алексея Гончаренко.

Кадр опубликовал телеведущий Ростислав Сухачев. На снимке видно, как пальцы Порошенко и Гончаренко тесно переплелись, пишет интернет-портал "Дни.ру". Пользователи социальных сетей не на шутку озаботились – не сменил ли ориентацию Петр Алексеевич, ведь дома у него жена и четверо детей.

И где-то на туманном Альбионе заиграло пианино и запел Рокетмэн

Гончаренко смущенно вспомнил романтические вечера в кабинете у Петра Алексеевича

Превед! Это приглашение на танго

Любовнички? Петя, а Марина в курсе?