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В Сеть слили интимное фото Порошенко и Гончаренко

18:47
  • пятница
  • 15 ноября 2019

Нежная фотография переполошила интернет

Журналисты запечатлели момент, на котором экс-президент Украины Петр Порошенко трогательно держит за ругу своего соратника по партии "Европейская солидарность" Алексея Гончаренко.

Кадр опубликовал телеведущий Ростислав Сухачев. На снимке видно, как пальцы Порошенко и Гончаренко тесно переплелись, пишет интернет-портал "Дни.ру". Пользователи социальных сетей не на шутку озаботились – не сменил ли ориентацию Петр Алексеевич, ведь дома у него жена и четверо детей.

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