Собянин назвал дату открытия катка на ВДНХ

Несмотря на теплую погоду, это произойдет уже в следующую пятницу

Каток на ВДНХ в Москве - самый большой в Европе из искусственных - откроется 22 ноября. Дату назвал мэр Москвы Сергей Собянин.

"Несмотря на теплую погоду, в следующую пятницу на ВДНХ откроется Главный каток страны. Самый большой в Европе из искусственных, и уж точно один из самых красивых. Ледовые дорожки пройдут между обновленными павильонами и с высоты будут похожи на Золотой ключик", - написал мэр в соцсети "ВКонтакте".

Открытие катка состоится в 17:00, а в 18:00 начнется праздничная программа. Москвичей и гостей столицы приглашают на праздник.