Живет на два дома: Плющенко заподозрили в связи с молодой любовницей

Фигурист содержит и свою новую девушку, и семью Рудковской

Коллега фигуриста Евгения Плющенко раскрыл страшную тайну: у спортсмена в Питере есть любовница.

37-летний олимпийский чемпион уже как два года живет на два дома. СМИ утверждают, что его новая избранница – молодая модель из Санкт-Петербурга и ее появление никак не повлияло на решение Плющенко обвенчаться со своей законной супругой 44-летним продюсером Яной Рудковской.

Однако венчание, на котором так настаивала Яна, не помогло. На 10-ую годовщину брака Плющенко уехал в Санкт-Петербург, а Рудковской пришлось публиковать в Instagram архивные фотографии.

"Женя обеспечивает и свою новую девушку, и ее семью, и семью Яны. Это длится уже довольно долго, и я удивляюсь его терпению. Другой бы уже плюнул на все и расставил точки над i. Но они оба — люди публичные, наверное, это не так просто сделать", - рассказал источник StarHit.

СМИ пишут, что в звездной тусовке все знают о двойной жизни Плющенко и сочувствуют продюсеру. Сам фигурист тоже не особо шифруется и берет модель на все питерские светские мероприятия, но никак не комментирует выходы.

Однако некоторые пользователи не исключают, что слухи про любовницу Плющенко – дело рук самой Рудковской. Таким образом она якобы хочет подогреть интерес к реалити-шоу о своей семье.

Евгений Плющенко и Яна Рудковская в браке уже 10 лет, пара воспитывает шестилетнего сына Сашу. В 2017 году Евгений и Яна обвенчались в церкви.