Названы дата и место саммита "нормандской четверки"

Свое участие в нем уже подтвердила канцлер ФРГ Ангела Меркель

Встреча лидеров Украины, Германии, Франции и России в нормандском формате состоится 9 декабря в Париже. Свое участие в нем подтвердила канцлер Германии Ангела Меркель.

Офис президента Украины также подтверждает дату саммита. "Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Французской республики Эммануэлем Макроном. Встреча лидеров Украины, Германии, Франции и России в нормандском формате состоится 9 декабря", - говорится в сообщении офиса Зеленского.

Проведение встречи стало возможным после завершения отвода войск в Донбассе в районе населенных пунктов Петровское и Золотое.

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