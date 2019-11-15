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Названы дата и место саммита "нормандской четверки"

19:03
  • пятница
  • 15 ноября 2019

Свое участие в нем уже подтвердила канцлер ФРГ Ангела Меркель

Встреча лидеров Украины, Германии, Франции и России в нормандском формате состоится 9 декабря в Париже. Свое участие в нем подтвердила канцлер Германии Ангела Меркель.

Офис президента Украины также подтверждает дату саммита. "Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Французской республики Эммануэлем Макроном. Встреча лидеров Украины, Германии, Франции и России в нормандском формате состоится 9 декабря", - говорится в сообщении офиса Зеленского.

Проведение встречи стало возможным после завершения отвода войск в Донбассе в районе населенных пунктов Петровское и Золотое.

Видео: Путин отказался "суетиться и бегать" вокруг встречи с Зеленским

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