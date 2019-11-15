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Сто раз "спасибо": Зеленский растекся перед Трампом

19:59
  • пятница
  • 15 ноября 2019

Концентрация любезностей зашкаливала

Президент Украины Владимир Зеленский не смог сдержать поток благодарности во время апрельского телефонного разговора с американским коллегой Дональдом Трампом. Это стало понятно после того, как Белый дом опубликовал стенограмму беседы от 21 апреля. 

Лидеры двух стран обсудили двусторонние отношения, пригласили друг друга в гости. Трамп поздравил Зеленского с выборами и отметил качество проведенной президентской кампании.

В ходе 15-минутного телефонного разговора украинский президент успел 11 раз сказать "спасибо", пригласить Трампа на свою инаугурацию и отметить, что лидер США является для него политическом идеалом.

"Рад слышать. Спасибо", "И снова спасибо", "Спасибо за приглашение", "Да, еще раз спасибо", "Большое спасибо" – рассыпался в благодарностях Зеленский. Полный текст расшифровки приводит РБК.

Именно после этого телефонного разговора Зеленского и Трампа у последнего начались проблемы - беседа стала поводом для запуска процедуры импичмента. Демократы считают, что хозяин Белого дома пытался с помощью Зеленского получить компромат на своего главного оппонента на предстоящих выборах Джозефа Байдена.

Видео: опубликован пересказ разговора Трампа с Зеленским

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