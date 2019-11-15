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Пропавшую мать Носика нашли в больнице

20:36
  • пятница
  • 15 ноября 2019

Что с ней произошло, неизвестно

Пропавшую в Москве актрису Марию Стерникову нашли в больнице.

Женщина жива, но что именно произошло с артисткой, пока неизвестно. Ее сын Александр Носик выехал в больницу, чтобы лично убедиться, сообщает агентство "Москва".

75-летняя актриса Мария Стерникова пропала накануне, когда отправилась на прогулку вместе с помощницей и собакой. Сиделка на несколько минут отвлеклась на пса, а когда обернулась к Стерниковой, она уже пропала.

СМИ сообщают, что актриса страдает болезнью Альцгеймера. В день исчезновения с собой у актрисы не было мобильного телефона.

Стерникова долгое время работала в Малом театре, а также активно снималась в кино. Зрители знают ее по ролям в фильмах "Гостья из будущего", "С любимыми не расставайтесь", "Мальчик со шпагой".

Видео: "Мой герой". Александр Носик

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