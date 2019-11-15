Пропавшую мать Носика нашли в больнице

Что с ней произошло, неизвестно
Пропавшую в Москве актрису Марию Стерникову нашли в больнице.
Женщина жива, но что именно произошло с артисткой, пока неизвестно. Ее сын Александр Носик выехал в больницу, чтобы лично убедиться, сообщает агентство "Москва".
75-летняя актриса Мария Стерникова пропала накануне, когда отправилась на прогулку вместе с помощницей и собакой. Сиделка на несколько минут отвлеклась на пса, а когда обернулась к Стерниковой, она уже пропала.
СМИ сообщают, что актриса страдает болезнью Альцгеймера. В день исчезновения с собой у актрисы не было мобильного телефона.
Стерникова долгое время работала в Малом театре, а также активно снималась в кино. Зрители знают ее по ролям в фильмах "Гостья из будущего", "С любимыми не расставайтесь", "Мальчик со шпагой".
Видео: "Мой герой". Александр Носик