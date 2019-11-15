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Путин обсудил итоги саммита БРИКС с членами Совбеза

20:56
  • пятница
  • 15 ноября 2019

Президент России отправился на оперативное совещание сразу после прибытия в Москву

Президент России Владимир Путин провел в Кремле оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности. В пятницу глава государства вернулся в Москву из рабочей поездки в Бразилию, где прошел саммит БРИКС.

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Как сообщил ТАСС пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, на совещании обсуждались актуальные вопросы социально-экономического развития. Путин обстоятельно проинформировал об итогах саммита БРИКС, а также о двусторонних контактах, рассказал Песков.

Во встрече приняли участие глава администрации президента, председатель Госдумы, секретарь Совбеза, главы МИД, МВД и Минобороны, а также директор ФСБ.

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