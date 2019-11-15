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Медведева обошла юную Трусову на этапе Гран-при в Москве

21:12
  • пятница
  • 15 ноября 2019

Фигуристка находится в лучшей форме

Российская фигуристка Евгения Медведева лидирует после короткой программы на этапе Гран-при, который проходит в Москве.
Названы главные соперники российских фигуристов на домашнем этапе Гран-при

Она откатала программу без падений: тройной флип, тройной тулуп, двойной аксель и тройной риттбергер. Жюри оценило ее катание в 76,93 балла.

Медведева заявила, что сейчас находится в лучшей форме, в какой ее когда-либо видел новый тренер – канадец Брайан Орсер. Фигуристка перестала прыгать лутц из-за ошибок, которые забирали у фигуристки баллы.

Второе место досталось 15-летней Александре Трусовой, она отстает от Медведевой всего 2,72 балла, пишет "РИА Новости". Третье место досталось американке Мэрайе Белл (67,11 балла). Еще одна россиянка - Станислава Константинова – заняла 11 место (54,36).

Этап Гран-при в Москве проходит с 15 по 17 ноября. Завтра фигуристки представят произвольную программу.

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