Рудковская назвала имя любовницы Плющенко

Все очень непросто

Продюсер Яна Рудковская раскрыла правду на счет любовницы своего мужа, фигуриста Евгения Плющенко.

Как оказалось, телеведущая знает про эту "связь", мало того, она в курсе, как зовут разлучницу. "Я даже знаю имя этой любовницы -Кордон)", - написала в своем telegram-канале Рудковская.

Пребывая в шоке от новостей, она отметила, что в былые времена подала бы в суд на клеветников, однако все же решила позвонила своему супругу и потребовала объяснений.

"Да, котенька, это сильно. Почему не написали, что у меня пять любовниц? Что мы с тобой уже не живем, разводимся или развелись. Уникальные, конечно. Ты знаешь, это тоже в принципе пускай обсуждают. Видишь, это все наш проект так гуляет. Ну, ничего, интересно. Люблю тебя", - объяснился по телефону Плющенко.

Ранее издание "7 дней" написало, что Плющенко уже два года живет на две семьи: якобы у него есть любовница-модель в Питере, а здесь, в Москве, его законная жена Яна Рудковская тщетно пытается спасти брак венчанием в церкви.

Однако некоторые пользователи не исключают, что слухи про любовницу Плющенко – дело рук самой Рудковской. Таким образом она якобы хочет подогреть интерес к реалити-шоу о своей семье.

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