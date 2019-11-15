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Рудковская назвала имя любовницы Плющенко

21:37
  • пятница
  • 15 ноября 2019

Все очень непросто

Продюсер Яна Рудковская раскрыла правду на счет любовницы своего мужа, фигуриста Евгения Плющенко.
Красивая история любви Плющенко и Рудковской

Как оказалось, телеведущая знает про эту "связь", мало того, она в курсе, как зовут разлучницу. "Я даже знаю имя этой любовницы -Кордон)", - написала в своем telegram-канале Рудковская.

Пребывая в шоке от новостей, она отметила, что в былые времена подала бы в суд на клеветников, однако все же решила позвонила своему супругу и потребовала объяснений.

"Да, котенька, это сильно. Почему не написали, что у меня пять любовниц? Что мы с тобой уже не живем, разводимся или развелись. Уникальные, конечно. Ты знаешь, это тоже в принципе пускай обсуждают. Видишь, это все наш проект так гуляет. Ну, ничего, интересно. Люблю тебя", - объяснился по телефону Плющенко.

Ранее издание "7 дней" написало, что Плющенко уже два года живет на две семьи: якобы у него есть любовница-модель в Питере, а здесь, в Москве, его законная жена Яна Рудковская тщетно пытается спасти брак венчанием в церкви.

Однако некоторые пользователи не исключают, что слухи про любовницу Плющенко – дело рук самой Рудковской. Таким образом она якобы хочет подогреть интерес к реалити-шоу о своей семье.

Видео: Плющенко появился на публике в одних трусах после рассказа Рудковской о разводе

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