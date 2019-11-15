Собчак проверят на экстремизм за слова о Крыме

Скандальным интервью телеведущей занялась прокуратура
Московская прокуратура проверит интервью телеведущей Ксении Собчак на наличие признаков экстремизма. Проверку ранее запросила Партия ветеранов России.
В настоящее время материалы против Собчак направлены в ГБУ города Москвы "Московский исследовательский центр" для проведения психолого-лингвистической экспертизы.
Экстремизмом в партии сочли слова Собчак о Крыме. Телеведущая предложила вернуть полуостров Украине. "Этот вариант был бы самым правильным, но, исходя из реальности, он сейчас для российских политиков невозможен", - заявила она в ответ на вопрос о позиции по принадлежности Крыма.
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