Европа занервничала после слов Путина об украинской трубе

Президент предупредил о прекращении транзита газа

Заявление Владимира Путина о риске прекращения транзита российского газа через Украину наделало шума в Европе. Европейская комиссия пытается сохранять спокойствие в связи с неблагоприятным развитием событий в преддверии зимы. Несмотря на то, что синоптики обещают мягкую зиму в этом сезоне, Европа всё равно нуждается в российском газе.

"Мы продолжаем делать свою работу и участвовать в проведении трёхсторонних переговоров по газу, чтобы найти решение", - сказала официальный представитель Еврокомиссии Мина Андреева.

Ранее на саммите БРИКС в Бразилии президент Путин заявил о том, что существует риск прекращения транзита российского газа через территорию Украины, так как в этом деле не всё зависит от Москвы, передаёт РИА Новости.

До этого "Газпром" неоднократно предлагал Киеву снизить цену на газ на 25% при условии прямых поставок. Сейчас Украина покупает российское голубое топливо по псевдореверсу, отбирая часть газа из ведущей в Европу трубы по завышенной цене.