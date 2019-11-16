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Европа занервничала после слов Путина об украинской трубе

10:19
  • суббота
  • 16 ноября 2019

Президент предупредил о прекращении транзита газа

Заявление Владимира Путина о риске прекращения транзита российского газа через Украину наделало шума в Европе. Европейская комиссия пытается сохранять спокойствие в связи с неблагоприятным развитием событий в преддверии зимы. Несмотря на то, что синоптики обещают мягкую зиму в этом сезоне, Европа всё равно нуждается в российском газе.
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"Мы продолжаем делать свою работу и участвовать в проведении трёхсторонних переговоров по газу, чтобы найти решение", - сказала официальный представитель Еврокомиссии Мина Андреева.

Ранее на саммите БРИКС в Бразилии президент Путин заявил о том, что существует риск прекращения транзита российского газа через территорию Украины, так как в этом деле не всё зависит от Москвы, передаёт РИА Новости. 

До этого "Газпром" неоднократно предлагал Киеву снизить цену на газ на 25% при условии прямых поставок. Сейчас Украина покупает российское голубое топливо по псевдореверсу, отбирая часть газа из ведущей в Европу трубы по завышенной цене.

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