Отправлен под арест руководитель охраны благовещенского колледжа

Его подчинённый впустил в здание ученика с ружьём

В Благовещенске на два месяца арестован глава частного охранного предприятия после резонансного случая со стрельбой в колледже. Руководителя ЧОПа обвиняют в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. По данным следствия, мужчина взял на работу сотрудника, который не имел соответствующего разрешения.

Сам охранник, впустивший в учебный корпус студента с ружьём, задержан. Вопрос о его аресте суд решит в понедельник. Напомним, 14 ноября ученик открыл огонь по своим однокурсникам, предположительно, на почве личного конфликта. Один застрелен, пострадали трое. Нападавший покончил с собой.

Уголовное дело расследуют по трём статьям - убийство, а также халатность сотрудников колледжа и ненадлежащая охрана, сообщает "ТВ Центр".