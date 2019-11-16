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Отправлен под арест руководитель охраны благовещенского колледжа

11:22
  • суббота
  • 16 ноября 2019

Его подчинённый впустил в здание ученика с ружьём

В Благовещенске на два месяца арестован глава частного охранного предприятия после резонансного случая со стрельбой в колледже. Руководителя ЧОПа обвиняют в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. По данным следствия, мужчина взял на работу сотрудника, который не имел соответствующего разрешения.
Охранник задержан после стрельбы в колледже Благовещенска

Сам охранник, впустивший в учебный корпус студента с ружьём, задержан. Вопрос о его аресте суд решит в понедельник. Напомним, 14 ноября ученик открыл огонь по своим однокурсникам, предположительно, на почве личного конфликта. Один застрелен, пострадали трое. Нападавший покончил с собой.

Уголовное дело расследуют по трём статьям - убийство, а также халатность сотрудников колледжа и ненадлежащая охрана, сообщает "ТВ Центр".

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