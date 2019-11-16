Путин поздравил Жээнбекова с днём рождения

Президент направил телеграмму лидеру Киргизии

Владимир Путин поздравил с днём рождения своего коллегу из Киргизии. В телеграмме Сооронбаю Жээнбекову, которая опубликована на сайте Кремля, российский лидер высоко оценил его усилия, направленные на укрепление партнёрства между Москвой и Бишкеком, а также подтвердил готовность продолжать товарищеский диалог и конструктивную совместную работу по актуальным вопросам двусторонней повестки.

Жээнбеков занимает пост президента Киргизии с ноября 2017 года. Первый зарубежный визит после вступления в должность главы государства он совершил в Россию.