Боливия скатывается к гражданской войне

В стране продолжаются беспорядки

Боливия находится на грани гражданской войны. Пять человек погибли во время столкновений в одном из крупнейших департаментов Коча-Бамбе. Ещё десятки ранены. Экс-президент Эво Моралес обвинил в убийстве граждан временное правительство и своих политических оппонентов.

Полицейские, которые пытались сдержать натиск протестующих, заявляют, что оружие не применяли, только химсредства. Вину возлагают на военных и самих демонстрантов, которые тоже были вооружены. Накануне правоохранители задержали 170 человек, сообщает "ТВ Центр".

Протесты против временного президента Боливии продолжаются всю неделю. После того как Эво Моралес, который был избран главой государства уже в четвёртый раз, объявил о своей отставке, власть перешла ко второму вице-спикеру Сената парламента Жанин Аньес. Она должна была собрать депутатов на чрезвычайную сессию, чтобы утвердить отставку президента и объявить о внеочередных выборах. Однако сторонники экс-президента вышли на улицы. Накануне полиция весь день вела мирные переговоры и пыталась успокоить протестующих. Однако в какой-то момент ситуация вышла из-под контроля.

Сам Эво Моралес, который сейчас находится в Мексике, обвинил в гибели людей временное руководство страны и своих политических противников. Он также заявил, что готов вернуться в страну, чтобы навести порядок.

Я осуждаю установившийся в Боливии режим за то, что он идёт против народа с пулями. Они убивают наших братьев! Нужно вернуть стране мир и порядок.

Недовольные по всей Боливии блокируют дороги и парализуют промышленность. Государственная нефтегазовая компания заявила, что из-за беспорядков в городе Эль-Альто не может поставлять горючее в столицу. Если в ближайшее время, уверяют политики, не удастся навести порядок, страну ждёт ещё больший кризис.

Анна Пешехонова, "ТВ Центр".