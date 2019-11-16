Российские военные доставили гуманитарную помощь жителям Ракки

Им привезли самое необходимое

Российские военные в Сирии доставили партию гуманитарной помощи в провинцию Ракка на севере страны. Жителям раздали около трёх тысяч продуктовых наборов.

Гуманитарную колонну сопровождала российская военная полиция, а с воздуха прикрывала авиация ВКС. Акция впервые проходит в непосредственной близости от района действий вооружённых сил Турции, сообщает "ТВ Центр".

Населённый пункт, который ещё недавно был оплотом террористов, находится на грани гуманитарной катастрофы. Боевики лишали людей доступа даже к питьевой воде.