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Российские военные доставили гуманитарную помощь жителям Ракки

10:55
  • суббота
  • 16 ноября 2019

Им привезли самое необходимое

Российские военные в Сирии доставили партию гуманитарной помощи в провинцию Ракка на севере страны. Жителям раздали около трёх тысяч продуктовых наборов.

Гуманитарную колонну сопровождала российская военная полиция, а с воздуха прикрывала авиация ВКС. Акция впервые проходит в непосредственной близости от района действий вооружённых сил Турции, сообщает "ТВ Центр".

Населённый пункт, который ещё недавно был оплотом террористов, находится на грани гуманитарной катастрофы. Боевики лишали людей доступа даже к питьевой воде.

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Выдача гуманитарной помощи жителям Сирии
Выдача гуманитарной помощи жителям Сирии
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