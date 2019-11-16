В деле об импичменте Трампа всплыл новый фигурант

Президент может поплатиться за кадровые перестановки

В войне компроматов Дональда Трампа и Джо Байдена появился новый фигурант. Демократы раскручивают историю с бывшим послом США на Украине, которая дала показания в конгрессе. И, возможно, на шаг приблизила дело об импичменте президента к логическому завершению.

Жадные до сенсаций журналисты атакуют Мари Йованович вопросами еще на улице. Но опытный дипломат хранит молчание. До нужного момента. Она всё скажет чуть позже. За трибуной и под присягой.

Йованович была направлена на Украину еще при Обаме. В мае этого года Трамп отозвал своего посла. Как следует из показаний дипломата, за то, что она отказалась стать частью политической предвыборной борьбы между Трампом и Байденом. В телефонном разговоре с коллегой Зеленским американский президент, якобы, попросил содействия в расследовании коррупционных дел Байдена и его сына на Украине. Логично, что посол в Киеве должен был стать частью этой схемы. Йованович отказалась. Кампанию против нее лично вёл адвокат Трампа Руди Джулиани, сообщает "ТВ Центр".

Допрос дипломата вел глава комитета по разведке Палаты представителей. Для демократа Адама Шиффа все стало ясно буквально с первых её слов. "Посол Йованович служила интересам нашей нации в борьбе с коррупцией на Украине, но она оказалась препятствием на пути достижения личных политических целей президента. За это её размазали и отбросили в сторону", - заявил Шифф.

Ранее во время слушаний по импичменту Белый дом опубликовал ставший камнем преткновения телефонный разговор Трампа с Зеленским. Из текста следует, что американский президент не затрагивал вопрос о расследовании в отношении Байдена. Но пыл демократов это не остудило. Любая реплика против Трампа - им в копилку. Сам президент следит за тем, как его поливают грязью, по телевизору.

Позором Трамп называет тот факт, что ни он, ни его однопартийцы не приглашены в Конгресс. Имеющие большинство в палате представителей демократы, по мнению хозяина Белого дома, заслушивают лишь удобных свидетелей. Трамп и не скрывает, что говорил о после США с коллегой Зеленским в том самом телефонном диалоге. В любимых социальных сетях рассказал непосредственно и о работе Йованович.

Везде, где была Мария Йованович, все оборачивалось плохо. Она начинала в Сомали. Как все прошло? Затем перенесёмся на Украину. Новый украинский президент высказался о ней не лучшим образом во время моего второго телефонного разговора с ним. Абсолютное право президента США - назначать послов.

Реплику Трампа демократы моментально расценили как личную угрозу Йованович. В Белом доме заявили: президент просто высказал своё мнение. А слушания по импичменту вновь назвали пустой тратой времени. Но эта болтовня вызывает неподдельный интерес населения. Дебаты в парламенте бьют рейтинги просмотров. И не стоит сомневаться: чем ближе день голосования, тем занимательней будет сюжет этих телешоу.

Павел Прокопенко, "ТВ Центр".