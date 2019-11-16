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Более 90 тысяч человек приняли участие в конкурсе "Лидеры России"

10:55
  • суббота
  • 16 ноября 2019

Подведены итоги дистанционного этапа

В Москве подвели первые итоги тестов дистанционного этапа конкурса "Лидеры России". В нём участвовали более 90 тысяч человек. Задания включали проверку интеллектуальных способностей: общие знания в таких областях, как, например, история или география. Также проверяли умение работать в условиях стресса.

К следующему этапу допущено 20 тысяч человек. Блок будет также состоять из трёх тесто, один из которых по профильным специализациям, сообщает "ТВ Центр". Как сказал руководитель конкурса "Лидеры России", генеральный директор АНО "Россия - страна возможностей" Алексей Комиссаров, одно из нововведений конкурса этого года - появление профессиональных треков: здравоохранение, наука, финансы и технологии.

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