В Крыму появится новый туристический маршрут

Гостей полуострова познакомят с уникальными арт-объектами

Произведения искусства под открытым небом: в Крыму начинают восстанавливать автобусные остановки, украшенные мозаикой. В перспективе это может быть новый туристический маршрут. С советского времени на полуострове сохранилось более двухсот таких арт-объектов. Орнаменты никогда не повторяются, для каждого ландшафта - свой сюжет.

Рисунки полувековой давности играют красками, как новые. Всё благодаря смальте. Материал обладает эффектом внутреннего свечения. Каждая поездка с такой остановки доставляет эстетическое удовольствие. "Это часть советской монументальной пропаганды, когда нужно было показать, как мы круто живём. И в маленьких, и в больших точках, городах, сёлах появлялись красивые мозаичные остановки", - рассказала председатель крымской региональной организации Союза дизайнеров России Ольга Степанова.

В советские годы это была не просто дорожная инфраструктура, но и способ украшения общественного пространства. Сегодня павильоны не являются памятниками архитектуры и всё это время их не восстанавливали. На одних отваливаются куски смальты, на других рисунок уничтожен штукатуркой и краской. Но в ближайшие три года всё, что еще можно сохранить обещают привести в порядок. Местные дизайнеры предлагают не только восстановить советское наследие, но и сделать из крымской мозаичной остановки туристический бренд, сообщает "ТВ Центр".

Такой подход поможет сохранить даже утраченные панно. Элементы мозаики снесенных остановок станут частью интерьера кафе или отеля. И это, не говоря уже о сувенирной продукции. Отреставрированные остановки должны стать настоящим музеем под открытым небом. А мозаичные панно не только помогут создать курортную атмосферу, но и скрасят ожидание транспорта.

Никита Васильев, "ТВ Центр".