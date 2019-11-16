Врачам и учителям поднимут зарплату

В Госдуму внесён соответствующий законопроект

В Госдуму внесён законопроект о минимальном размере зарплаты для работников бюджетной сферы в регионах. Речь идёт о врачах, учителях и работниках сферы культуры. Месячная заработная плата не может быть ниже двукратной величины прожиточного минимума для трудоспособного населения, говорится во внесённых поправках.

Источником возможных расходов бюджета для приведения размера заплаты до уровня, предлагаемого проектом, могут стать доходы, связанные с улучшением внутриэкономической ситуации и роста экономики, сообщает РИА Новости.

Напомним, что зарплаты бюджетников в России индексируются ежегодно согласно уровню инфляции в стране.