Главу государства доставили в военный госпиталь

Президента Сербии Александра Вучича доставили в больницу, у него проблемы с сердцем. Об этом официально сообщила администрация главы государства. Сейчас Вучич находится в военно-медицинской академии из-за кардиоваскулярных проблем, говорится в сообщении.

Александру Вучичу 49 лет, он начал политическую карьеру в 1993 году. Сначала был депутатом Народной скупщины Сербии, затем занимал министерские посты в правительстве страны. На пост президента был избран в 2017 году.

Вучич не раз говорил, что Сербия никогда не введёт санкции против России. Под его руководством страна не меняет стратегическую ориентацию на вступление в Европейский Союз, однако при этом не отворачивается от Москвы.