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Президент Сербии госпитализирован из-за проблем с сердцем

12:32
  • суббота
  • 16 ноября 2019

Главу государства доставили в военный госпиталь

Президента  Сербии Александра Вучича доставили в больницу, у него проблемы с сердцем. Об этом официально сообщила администрация главы государства. Сейчас Вучич находится в военно-медицинской академии из-за кардиоваскулярных проблем, говорится в сообщении.

Александру Вучичу 49 лет, он начал политическую карьеру в 1993 году. Сначала был депутатом Народной скупщины Сербии, затем занимал министерские посты в правительстве страны. На пост президента был избран в 2017 году.

Вучич не раз говорил, что Сербия никогда не введёт санкции против России. Под его руководством страна не меняет стратегическую ориентацию на вступление в Европейский Союз, однако при этом не отворачивается от Москвы.

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