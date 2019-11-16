В поезде Тамбов-Москва умер политик и экономист Никита Исаев

У него остановилось сердце

По пути из Тамбова в Москву в поезде умер политик и экономист Никита Исаев. Лидеру "Новой России" стало плохо с сердцем.

Известно, что 15 ноября Исаев работал в Тамбове, он чиатл там лекцию для студентов. Вечером он написал в Facebook: "Тамбов - Москва. С чувством выполненного долга, направляюсь в Москву, оставляя здесь бороться тех, кто знает свой регион лучше меня. Я же включаю регион в свои списки наиболее активных оппозиционных групп. 2019–2021 годы на Тамбовщине будут крайне любопытными".

41-летний политик ехал вместе со своей помощницей Алиной Жестовской. Перед Тулой ему стало плохо, ему вызвали скорую. Медики не смогли реанимировать политика, у него остановилось сердце. О том, что Исаев скоропостижно скончался в поезде, подтвердили в компании "РЖД".