Сотни людей пришли проститься с убитой в Петербурге аспиранткой

Девушку похоронили в закрытом гробу

В станице Старовеличковской на Кубани при большом стечении народа прошло прощание с жестоко убитой в Санкт-Петербурге 24-летней аспиранткой Анастасией Ещенко. На церемонию в местный храм пришли родные, друзья и соседи девушки, сообщает РИА Новости. Анастасию похоронили в закрытом гробу на кладбище в её родной станице.

7 ноября Екатерину Ещенко застрелил из обреза её сожитель, 63-летний доцент Петербургского университета Олег Соколов. После этого он попытался избавиться от тела: расчленил его и по частям решил выкинуть в реку. 9 ноября на набережной Мойки его задержала полиция, после того как он упал в воду с рюкзаком, где лежали руки убитой. В квартире Соколова нашли тело аспирантки. Доцент во всём сознался, сейчас он находится в СИЗО.