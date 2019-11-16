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В Тбилиси проходит массовый митинг несогласных с деятельностью парламента

15:23
  • суббота
  • 16 ноября 2019

Сотни людей вышли на улицы города

В Тбилиси проходят массовые митинги, на улицах наблюдаются стычки с полицией. Причиной волнений стал провал голосования по переходу к пропорциональной системе на внеочередных парламентских выборах 2020 года.

Палатки разбивают прямо на проезжей части, блокируя движение. В давке  уже пострадали несколько человек, но активисты утверждают, что не собираются расходиться, пока парламентарии не договорятся. Чтобы перейти от смешанной  к пропорциональной системе необходимо принять соответствующие изменения в конституцию, сообщает "ТВ Центр".

14 ноября депутаты сорвали первую попытку принять решение по этому вопросу. Несогласные с результатом члены правящей партии сразу начали покидать её ряды. В качестве компромисса оппозиционеры предложили провести выборы без поправок в основной закон, однако парламентское большинство эту идею отклонило.

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